Песков назвал глупыми публикации о принуждении Минска к спецоперации

В ближайшее время Владимир Путин проведет переговоры с Александром Лукашенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавно появившиеся публикации, согласно которым президент Владимир Путин якобы едет в Минск для принуждения Белоруссии к участию в специальной военной операции на Украине (СВО).

В разговоре с журналистами Дмитрий Песков отметил, что к подобным публикациям следует относиться никак иначе, как к «абсолютно глупым и безосновательным измышлениям».

Владимир Путин прилетит в столицу Белоруссии для переговоров с главой государства Александром Лукашенко через считанные минуты. Помимо российского президента, в Минск прибудут глава Министерства обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции назвали безумием отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией.