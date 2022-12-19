Песков назвал глупыми публикации о принуждении Минска к спецоперации
Песков опроверг сообщения о планах Путина обсудить участие Белоруссии в СВО
Фото, видео: 5-tv.ru
В ближайшее время Владимир Путин проведет переговоры с Александром Лукашенко.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавно появившиеся публикации, согласно которым президент Владимир Путин якобы едет в Минск для принуждения Белоруссии к участию в специальной военной операции на Украине (СВО).
В разговоре с журналистами Дмитрий Песков отметил, что к подобным публикациям следует относиться никак иначе, как к «абсолютно глупым и безосновательным измышлениям».
Владимир Путин прилетит в столицу Белоруссии для переговоров с главой государства Александром Лукашенко через считанные минуты. Помимо российского президента, в Минск прибудут глава Министерства обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции назвали безумием отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией.
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