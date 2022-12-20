В Петербурге пожилой любовник не выдержал акта любви и умер во время процесса

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 628

В Санкт-Петербурге зрелый мужчина скончался во время полового акта

В Петербурге пожилой любовник не выдержал акта любви и умер во время процесса

Фото: www.globallookpress.com / Barbara Castello / Godong

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Физические нагрузки в зрелые годы чреваты плачевным исходом. Интимная близость — не исключение.

Мужчина преклонного возраста скончался во время любовных утех с партнершей в Петербурге. По предварительной информации, весь период общения умерший представлялся не своим именем. Теперь благоверная в замешательстве.

Как стало известно 5-tv.ru, около четырех лет назад 55-летняя женщина познакомилась с интересным кавалером на сайте знакомств. На первой встрече мужчина представился Павлом Борисовичем (имя и фамилия гражданина изменены — Прим. ред.) и назвал возраст — 55 лет. Отношения пары быстро переросли в романтические, новый избранник часто ночевал у партнерши. Увы, но безмятежную идиллию прервала недавняя трагедия.

Около недели назад возлюбленные встретились в ресторане, а после трапезы Павел пошел ночевать к избраннице. Утром ничего не предвещало беды — избранники проснулись в романтическом настроении и стали предаваться любви. Однако во время полового акта что-то пошло не так. Павлу стало плохо, он начал задыхаться. Женщина сразу вызвала скорую, но оказалось слишком поздно. Когда медики прибыли на место, перед ними уже лежало бездыханное тело.

Выяснилось, что при себе у скончавшегося была только ксерокопия паспорта. Фото на распечатанном документе размещено его, правда данные совершенно другие — совсем не Павел и даже не Борисович. Да и возраст на шесть лет больше заявленного. Чья именно копия паспорта оказалась у «Павла» точно неизвестно. Либо это странная случайность, либо безымянный ловелас скрывал какую-то строгую тайну от своей благоверной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пермская пенсионерка получила награду за помощь в поимке мошенника.

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