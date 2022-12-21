Ветераны ВОВ получат выплаты в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

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Деньги от государства по случаю важной для всей страны даты смогут получить 256 тысяч пожилых россиян.

Фото, видео: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

В России начали готовиться к дате — важной для всей страны. И особенно для Петербурга. В 2024 году исполнится 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Владимир Путин поручил создать Оргкомитет празднования. До 30 декабря правительство должно утвердить план торжественных мероприятий. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

А уже в январе 2023 года отметят 80-летие прорыва блокады. Власти города приняли закон о выплатах ветеранам и блокадникам. Их получат 256 тысяч человек.

Тема:
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