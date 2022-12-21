Ветераны ВОВ получат выплаты в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
Деньги от государства по случаю важной для всей страны даты смогут получить 256 тысяч пожилых россиян.
Фото, видео: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
В России начали готовиться к дате — важной для всей страны. И особенно для Петербурга. В 2024 году исполнится 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Владимир Путин поручил создать Оргкомитет празднования. До 30 декабря правительство должно утвердить план торжественных мероприятий. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
А уже в январе 2023 года отметят 80-летие прорыва блокады. Власти города приняли закон о выплатах ветеранам и блокадникам. Их получат 256 тысяч человек.
- 28 янв
- Ургант вспомнил о страшной жизни семьи в блокадном Ленинграде: «Я плачу»
- 20 янв
- «Прошу прощения»: Захарова со слезами рассказала о прорыве блокады Ленинграда
- 18 янв
- Петербург отмечает 79-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда
- 22 нояб
- В экспозицию музея «Прорыв блокады Ленинграда» передали «полуторку»
- 8 сент
- Город, который выстоял: Главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя
- 7 сент
- «Волонтеры Победы», поисковики и ветераны встретились в музее «Прорыв блокады Ленинграда»
- 25 авг
- «Волонтеры Победы» приняли участие в образовательном форуме «Ладога»
- 26 апр
- Освобождавшие Ленинград: найдено новое массовое захоронение советских солдат
- 8 февр
- Петербуржцы встретили «Поезд Победы»
- 27 янв
- Петербуржцы делятся воспоминаниями, как пережили 900 дней блокады Ленинграда
Читайте также
93%
2.65 73.34
2.72
Нашли ошибку?