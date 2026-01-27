Празднование 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда завершилось торжественным салютом
Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Празднование 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда завершилось салютом
Праздничный салют завершил памятные мероприятия в Санкт-Петербурге, приуроченные к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Эксклюзивные кадры передает 5-tv.ru.
Салют состоялся в 21:00 на Большом пляже Петропавловской крепости. Задействованы расчеты 12 85-миллиметровых орудий Д-44 и более 200 военнослужащих. Произведено 30 артиллерийских залпов.
Памятные мероприятия проходили по всей Северной столице сегодня весь день. Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» и посетил Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга, чтобы отдать дань памяти героически погибшим советским воинам и мирным жителям, не пережившим блокаду.
Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц истории страны, унеся жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Несмотря на голод и постоянные обстрелы, в Ленинграде работали школы, больницы, культурные учреждения и заводы. Полностью освободить город удалось только в ходе шестой попытки прорыва.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 янв
- Память о подвиге: как Петербург вспоминал снятие блокады Ленинграда
- 27 янв
- «900 дней» Серджио Леоне — грандиозный, но так и не снятый фильм о блокаде Ленинграда
- 27 янв
- Исаакиевский собор окружили капустой: как в блокаду разбивали огороды в центре Ленинграда
- 27 янв
- Жители ДНР прошли 872 шага на памятной акции в честь снятия блокады Ленинграда
- 27 янв
- Тест: как хорошо вы знаете историю блокады Ленинграда
- 27 янв
- Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню»
- 27 янв
- Петербуржцы принесли цветы к табличке об опасной стороне улицы на Невском проспекте
- 27 янв
- Денис Майданов провел «Урок мужества» в школе Подмосковья в день снятия блокады Ленинграда
- 27 янв
- Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 82 года спустя
- 27 янв
- В бокалах кипяток, на тарелках — хлеб: как отмечали праздники в блокаду Ленинграда
Читайте также
92%
Нашли ошибку?