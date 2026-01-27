Празднование 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда завершилось торжественным салютом

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 152 0

Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Празднование 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда завершилось салютом

Праздничный салют завершил памятные мероприятия в Санкт-Петербурге, приуроченные к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Эксклюзивные кадры передает 5-tv.ru.

Салют состоялся в 21:00 на Большом пляже Петропавловской крепости. Задействованы расчеты 12 85-миллиметровых орудий Д-44 и более 200 военнослужащих. Произведено 30 артиллерийских залпов.

Памятные мероприятия проходили по всей Северной столице сегодня весь день. Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» и посетил Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга, чтобы отдать дань памяти героически погибшим советским воинам и мирным жителям, не пережившим блокаду.

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц истории страны, унеся жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Несмотря на голод и постоянные обстрелы, в Ленинграде работали школы, больницы, культурные учреждения и заводы. Полностью освободить город удалось только в ходе шестой попытки прорыва.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

