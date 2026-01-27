Жители ДНР прошли 872 шага на памятной акции в честь снятия блокады Ленинграда
Столько же дней город на Неве был в кольце.
Фото, видео: © РИА Новости/Борис Кудояров; 5-tv.ru
Подвиг ленинградцев вспоминают в Донбассе. Жители ДНР возложили цветы к Вечному огню. В акции приняли участие около 100 активистов «Молодой Гвардии». Они символически прошли 872 шага — по числу дней блокады.
«Они помнят эту ужасную трагедию. В принципе, та молодежь, которая проживает всю свою жизнь в войне, и многие из этих ребят, наверное, и не видели еще мирной жизни. Они родились, когда начались боевые действия в Донбассе, и всю свою молодость провели не в мирное время. Важно, чтобы наша молодежь не забывала эту дату», — отметил заместитель руководителя ДРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» в ДНР Микаэль Минасян.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала одной из самых страшных страниц истории нашей страны. Эта трагедия унесла жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
