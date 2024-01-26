Звезда мировой величины, итальянский режиссер Серджио Леоне почти два десятилетия обдумывал идею кинофильма про блокадный Ленинград. Он мечтал рассказать миру о трогательной истории любви русской девушки и американского кинооператора. Однако ему так и не удалось воплотить в жизнь этот проект.

Вдохновение силой человеческого духа

Режиссер Серджио Леоне. www.globallookpress.com / imago stock& people

Серджио Леоне — автора лучших в истории фильмов в жанре вестерн — не слишком жаловали в СССР. Советские киноведы критиковали итальянского режиссера за эстетизацию насилия, едкую иронию и отсутствие морального компаса у героев его фильмов.

Тем не менее отечественным режиссерам избежать влияния Леоне не удалось: всенародно любимое «Белое солнце пустыни» и «Свой среди чужих, чужой среди своих» местами покадрово цитируют эпизоды из «Хорошего, Плохого, Злого» и «Однажды на Диком Западе». В свою очередь история самого грандиозного замысла итальянского гения восходит к трагической странице в истории СССР — темой фильма о блокаде Ленинграда Леоне был «болен» начиная аж с 1969 года.

Отправной точкой для создания ленинградской киноэпопеи стала документальная книга «900 дней», ставшая мировым бестселлером. Ее автором был специальный корреспондент The New York Times в СССР Гаррисон Солсбери, посетивший освобожденную северную столицу в феврале 1944-го. Несмотря на неприязнь к советскому строю и образу жизни, американский журналист не скрывал своего восхищения подвигом ленинградцев:

«Проходит год за годом, и каждый из нас все глубже постигает величину триумфа человеческого духа. Великий Ленинград выстоял 900 дней блокады, навязанной полчищами Гитлера во время войны. Ничто не в силах преуменьшить героизм мужчин и женщин: они боролись вопреки голоду, болезням, снарядам, падавшим на их головы, отсутствию транспорта, в городе, где казалось правила балом смерть. История этих дней — эпопея, которая будет волновать сердца до тех пор, пока существует человечество», — писал он.

Некоторое время спустя Леоне услышал пронзительную «Седьмую симфонию» Дмитрия Шостаковича, частично написанную в блокадном Ленинграде. Музыка, ставшая символом величия непобежденного города, покорила режиссера.

О своей идее снять фильм о трагических событиях тех лет Леоне рассказал коллеге Михаилу Калатозову, автору картины «Летят журавли» во время их встречи в Риме в начале 70-х годов. Описывая своему коллеге сцену прорыва блокады на одном из участков, итальянец бросил в бой 200 советских танков, после чего советский кинематографист перебил его, сказав, что в реальности бронемашин там было всего две. К чести Серджио Леоне после этого разговора он пообещал себе, по собственным словам, «меньше фантазировать и больше опираться на факты».

Долгожданный договор о произвостве фильма

Откладывать проект в долгий ящик пришлось из-за обеждений режиссера в том, что такое кино можно снимать исключительно в самом Ленинграде. Павильоны для этого не подходили, а добиться разрешения хотя бы приехать в Советский Союз не получалось.

Впервые Леоне «Пригоршни долларов» посетил Советский Союз в 1971-м, в разгар разрядки международной напряженности. Улучшение отношений между СССР и капиталистическими странами сулило по обе стороны железного занавеса блестящие перспективы совместного кинопроизводства.

Примерами такого сотрудничества стали «Синяя птица» Джорджа Кьюкора, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Красная палатка» Михаила Калатозова и «Ватерлоо» Сергея Бондарчука. Леоне, некогда снимавший «Дикий Запад» в испанской пустыне, чувствовал, что создавать фильм о ленинградской трагедии можно только в самом городе на Неве. Переговоры с советской стороной не увенчались успехом, поскольку книгу Солбсери, ставшую фундаментом замысла, в СССР не жаловали.

Общий язык удалось найти после начала перестройки. Благодаря поддержке Элема Климова, главы союза кинематографистов СССР в ту пору, Леоне встретился с советскими писателями, поделившимися с ним своими воспоминаниями о блокаде.

В начале февраля 1989-го между итальянской и советской стороной был подписан договор о совместном производстве «900 дней». Кроме того, впервые фильм Леоне вышел в советский прокат — это была эпическая криминальная драма «Однажды в Америке». В отличие от США, в СССР картину показали в полной версии, для чего понадобилось, учитывая ее солидный хронометраж, разделить фильм на три серии, каждая из которых собрала у экранов более 20 миллионов зрителей.

Роберт де Ниро и совеская красавица

«На основе задокументированных в книге фактов я представил себе историю с другими персонажами, которая как бы ответвляется от первоисточника. Мой герой — не журналист, а молодой американский кинооператор, сопровождающий советского корреспондента по пути в Ленинград. Предполагалось, что они задержатся там всего на несколько дней, но вскоре, вместе с жителями города, они оказываются в кольце блокады раньше, чем успевают что-либо понять. Американский оператор знакомится с жительницей Ленинграда и между ними вспыхивает запретная любовь. В конце концов оператор гибнет с камерой в руках, снимая последние часы блокады. О его смерти возлюбленная узнает после просмотра кинохроники — на ней запечатлен момент гибели оператора», — описывал свой замысел сам Серджио Леоне.

Предполагалось, что главного героя сыграет Роберт де Ниро, блиставший в «Однажды в Америке», а советскую девушку — исключительно советская же актриса. От оскароносной Мэрил Стрип режиссер категорически отказался.

«Русских будут играть русские, немцев — немцы, американцев — американцы. Каждый будет говорить на своем языке», — настаивал он.

В создании «900 дней» должны были принять участие давние соратники Леоне — композитор Эннио Морриконе, бывший одноклассник режиссера, и оператор Тонино Делли Колли.

Премьеру планировали на конец 1992-го - начало 1993-го. Режиссер хотел работать в Ленинграде примерно столько же, сколько длилась блокада.

Бюджет этой масштабной постановки оценивался в 100 миллионов долларов — невероятное для 1989 года количество денег. Для примера, вышедший два года спустя «Терминатор-2» обошелся его создателям примерно в такую же сумму.

Увы, грандиозному замыслу не суждено было сбыться — за два дня до подписания контракта на финансирование «900 дней» 60-летний Серджио Леоне умер от инфаркта миокарда.

Постановку проекта без единого снятого кадра и написанного сценария мог возглавить Алексей Герман, которого порекомендовал голливудским продюсерам Андрей Кончаловский. Но гений советского кино не сошелся с американцами в единственном вопросе: он отказался снимать фильм о блокаде в цвете. Герман даже был готов идти на компромисс: сцены фильма вне Ленинграда могли быть цветными, а внутри города исключительно черно-белыми. Но договориться не получилось.

В дальнейшем с «900 днями» связывали имена Жана-Жака Анно («Имя розы») и Джузеппе Торнаторе («Новый кинотеатр „Парадизо“»), но фильм так и не увидел свет — возможно, это и к лучшему.

Воспоминания о Серджио Леоне

Снимок из личного архива Эрнесто Гастальди.

Своими воспоминаниями о работе с режиссером поделился c Пятым каналом итальянский сценарист Эрнесто Гастальди, ответственный за ряд нескольких любимых фильмов Квентина Тарантино («Странный порок госпожи Уорд», «Дни ярости», «Длинные волосы смерти»). Также Гастальди выступил сценаристом двух продюсерских проектов Серджио Леоне — «Меня зовут Никто» и «Гений, два земляка и птенчик»:

«Для «Однажды в Америке» я написал только тритмент, весьма отличный от того, что получилось в итоге (я бы ни за что не стал делать сенатором бывшего бандита). Я был вынужден отказаться от написания сценария, потому что в те дни я не мог оставить жену, у которой только что прошли роды путем кесарева сечения, а Серджио звал меня в Нью-Йорк для встречи с ним и де Ниро без конкретной даты возвращения обратно в Италию.

Что касается «900 дней», то Леоне звонил мне за несколько недель до своей смерти, чтобы обсудить ленинградский проект. В газетах писали, что фильм вот-вот будет запущен в производство, но Серджио сказал мне, что еще не написано ни одной строки сценария. Также он пообещал позвонить мне снова, когда возьмется за проект как следует. Увы, этого не произошло…».

В результате проект «900 дней» так и остался проектом. Грандиозным, сильным и очень дорогим. Авторы были уверены, что картину ждет успех, но никто из них не знал, как отреагирует зритель. Теперь же остается лишь предполагать.