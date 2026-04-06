Скончалась участница прорыва блокады Ленинграда Полина Громова

Зенитчица защищала небо над Невой от вражеских налетов.

Прорыв блокады Ленинграда

Сегодня не стало Полины Дмитриевны Громовой, ветерана Великой Отечественной, участницы прорыва блокады Ленинграда. Она была настоящим примером для всех, а еще удивительно открытым, добрым и мудрым человеком.

На фронт отправилась в 21 год. Зенитчица защищала небо над Невой от вражеских налетов. За проявленное мужество награждена орденом Отечественной войны II степени. Она прожила долгую жизнь, проработала в детских садах и воспитала двоих сыновей. Полине Дмитриевне было 104 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одной из старейших жительниц блокадного Ленинграда Елене Морозовой исполнилось 102 года. Вся ее жизнь неразрывно связана с Северной столицей, а самая важная награда — медаль «За оборону Ленинграда», полученная в 1943 году.

Великая Отечественная война застала ее 16-летней девчонкой, только окончившей первый курс техникума связи. Блокадница отчетливо помнит голод, холод, страшные обстрелы и бомбежки. В самые страшные дни она не просто выживала — работала: рыла окопы и тушила зажигательные бомбы на крышах.

После войны Елена Морозова около 30 лет проработала в бюро Ленинградской дирекции радиосвязи, пройдя путь от техника до начальника смены. Несмотря на возраст, она не теряет жизнелюбия. Среди своих планов на будущее именинница назвала встречи с близкими и долгие разговоры о жизни.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
