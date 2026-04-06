Скончалась участница прорыва блокады Ленинграда Полина Громова

Сегодня не стало Полины Дмитриевны Громовой, ветерана Великой Отечественной, участницы прорыва блокады Ленинграда. Она была настоящим примером для всех, а еще удивительно открытым, добрым и мудрым человеком.

На фронт отправилась в 21 год. Зенитчица защищала небо над Невой от вражеских налетов. За проявленное мужество награждена орденом Отечественной войны II степени. Она прожила долгую жизнь, проработала в детских садах и воспитала двоих сыновей. Полине Дмитриевне было 104 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одной из старейших жительниц блокадного Ленинграда Елене Морозовой исполнилось 102 года. Вся ее жизнь неразрывно связана с Северной столицей, а самая важная награда — медаль «За оборону Ленинграда», полученная в 1943 году.

Великая Отечественная война застала ее 16-летней девчонкой, только окончившей первый курс техникума связи. Блокадница отчетливо помнит голод, холод, страшные обстрелы и бомбежки. В самые страшные дни она не просто выживала — работала: рыла окопы и тушила зажигательные бомбы на крышах.

После войны Елена Морозова около 30 лет проработала в бюро Ленинградской дирекции радиосвязи, пройдя путь от техника до начальника смены. Несмотря на возраст, она не теряет жизнелюбия. Среди своих планов на будущее именинница назвала встречи с близкими и долгие разговоры о жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.