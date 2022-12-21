Стали известны правила запуска фейерверков в Москве и Петербурге в новогоднюю ночь

Пускать салюты можно будет только в специально отведенных местах.

Россияне не останутся без фейерверков в новогоднюю ночь. В парках Москвы гуляний точно не будет, посетителей просят не запускать и свои петарды.

Однако в столице все же можно будет устроить салют. Но только в специально отведенных местах. Их определят в ближайшее время.

«Вводить какие-то запреты… все будут запускать… порадовать запуском пиротехнической продукции», — рассказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Власти Петербурга не планируют ограничивать запуск фейерверков в новогоднюю ночь. Закон о тишине разрешает салюты до 11 часов вечера, но ночь с 31 декабря на 1 января — исключение.