Кружева, мини, эротика: стилисты рассказали, что надеть в Новый год

Мода в очередной раз доказала, что циклична. В наступающем 2023-м специалисты предлагают женщинам обратить внимание на одежду из нулевых и не бояться оголяться.

В выборе нарядов для новогодней ночи никто не ограничивает — кроме собственного чувства меры, вкуса и, конечно, модных веяний — куда же без них. В 2023-м стилисты предлагают нам блистать: пайетки, кружева, корсеты и мини. Похоже, тренды 2000-х возвращаются. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова узнала, а рады ли этому наши женщины.

Резкие, дерзкие, эротичные. Стиль нулевых на подходе — новый тренд сезона.

«Сейчас практически все модные коллекции что-то да черпают из двухтысячных. Например, здесь у нас кардиган — Бритни Спирс ходила в таких, с маленькой пуговкой», — рассказала стилист Марина Герман.

Секс вернулся в моду. Женщины опять начали раздеваться.

«Это относится к глобальному тренду на женскую сексуальность. После пандемии, после локдауна, когда мы все были в этих спортивных костюмах, все устали, все наелись этого», — добавила Герман.

Экстремально низкая посадка брюк. Мини-юбки и макси-разрезы. Самые модные луки на кумирах начала 2000-х — полуголые Бритни, Агилера и Пэрис Хилтон. Российские дизайнеры заново всматриваются, добавляют свою изюминку. И вот уже за их свежими коллекциями охотятся шопоголики конца 2022-го.

«Как только что-то хорошо забывается, оно тут же возвращается. Раньше срок был подольше — где-то 20 лет. А сейчас срок сокращается. В принципе, очень многие вещи предугадать можно», — прокомментировал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

В очередной раз мода показала, что она циклична. Только-только ушли с подиумов 80-е и 90-е. И вот он — следующий ново/старый виток. В нынешнем сезоне стилисты предлагают нам блистать. Причем не только на праздниках, но и в повседневной жизни. Слишком много пайеток быть не может. Также одежда не может быть слишком прозрачной. Но настоящий тренд этой зимы — белое кружевное платье — хит зимнего сезона. Ищите образ на новогоднюю вечеринку? Обязательны: бахрома, вырезы и корсеты.

Дамам поопытнее модельеры предлагают платья в пол, но также с шиком нулевых. Вот и экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина приглядывает себе полупрозрачное платье.

«Как королева, можно сказать! Это очень женственно! Я выходила замуж — первый раз, уточню — и у меня было такое же кружево. Платье мне тогда шил (в то время он еще не был известным) Валентин Юдашкин», — рассказала певица.

А вот Татьяна Буланова пока модному разврату не поддается. Хотя платье хочет в главном цвете этого года — карминово-красном. В институте цвета Pantone, на стандарты которого ориентируются во всем мире, малиново-красный считают «новым сигналом силы».

«Я не люблю ультрамодные вещи, потому что я понимаю, что все это на сезон. Я люблю классику. Классика — это всегда в моде», — заявила Татьяна Буланова.

Вот только «вечная» классика порой лишь кажется неизменной. А приглядишься — и силуэт новый, и длина другая, и оттенки заиграли иначе…

Кстати, глобальный оверсайз, который называют убийцей женственности, тоже не сдает позиций. Облегающие тренды пока будут с ним соседствовать.

Но дизайнеры обещают биться за старое доброе мини. И подкрепляют солидной идейной базой. Мол, моделей они оголяют не ради похотливых взглядов мужчин, а потому что женщине это позволительно. И только ей решать, что, как и на каком теле носить. Мода — как манифест свободы.