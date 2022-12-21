«У меня умирает мама»: блогер Наталья Краснова поделилась личной трагедией

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 142

Блогер Наталья Краснова рассказала о болезни матери

«У меня умирает мама»: блогер Наталья Краснова поделилась личной трагедией

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Стендап-комик много рассказывает о своей жизни, при этом никогда не поднимала тему близких людей. Но теперь Краснова решилась на откровение.

Блогер из Челябинска Наталья Краснова рассказала о личной трагедии, которую переживает последний год. Оказалось, что у 42-летней женщины тяжело болеет мама. Но вдаваться в подробности драмы Краснова не захотела. Лишь мельком сообщила о своих переживаниях.

«У меня сложная ситуация с мамой… Она с ноября прошлого года очень серьезно… У меня умирает мама. Мы стараемся сделать, чтобы это было максимально легко и медленно, но такая жизнь…» — рассказала Краснова в YouTube-шоу «Киберэтика».

Рассказывать публике всех нюансов здоровья мамы она не хочет, чтобы не вызывать жалость и не плакать на камеру. Поэтому Краснова предпочитает говорить пользователям сети о своей личной жизни и перипетиях в ней. Так, еще месяц назад блогер в третий раз развелась. С молодым супругом она прожила в браке лишь год. Но долго в одиночках не ходила. Уже сейчас она окунулась в новые отношения с Олегом Толстенко.

«Эти эмоции мне необходимы, чтобы просто не кончиться умом и не выйти в окно, клянусь! Даже если этот мужчина мне нужен ненадолго, а хотя бы на полгодика, чтобы я не потеряла вкус к жизни, осталась живой — спасибо ему!» — сказала Краснова.

При этом после третьего развода Краснова не готова пока вновь выходить замуж, она не видит себя в роли жены. Ведь у нее множество других дел и забот.

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