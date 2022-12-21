«Спрятала нас под ковер»: брат Меган Маркл назвал лживыми слова сестры о семье

Документальный фильм о жизни герцога и герцогини Сассекских — не последнее «творение», из которого мир узнает все тайны семьи американской актрисы и ее мужа. Впереди публику ждет еще одна картина.

Документальный фильм о жизни принца Гарри и его супруги Меган Маркл продолжает ссорить семейство с близкими. Но если первыми свой протест высказали члены королевской семьи, то теперь правом голоса воспользовались родственники американской актрисы. Брат Маркл Томас заявил, что все сказанное его родственницей в картине — ложь и клевета!

«Она просто спрятала всю семью под ковер, как будто нас не существует, а потом солгала, что у нее нет семьи, такой семьи, о которой она всегда мечтала. Мы всегда были. Документальный сериал далек от правды!» — возмутился Томас Маркл-младший в шоу Talk TV.

Чтобы доказать факт лжи со стороны Меган Маркл о своей семье, Томас намерен в будущем году выпустить документальный проект. Обещает немало фотографий, видео и документов, подтверждающих его правоту.

«Широкая публика в Великобритании и Америке знает, что Марклы не плохие люди. Мы такая же нормальная семья, как и все остальные. Мы существуем, но когда один человек лжет, происходит вот это — в итоге ты выглядишь нелепо», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как король Карл III отреагировал на документальный фильм о принце Гарри и Меган Маркл.