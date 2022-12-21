Отомстить России: Польша готовит сильнейшую армию в Европе для похода на восток

Поляки спят и видят, как поквитаться с россиянами за то время, когда польское государство утратило суверенность и было русской колонией.

Польша мечтает отомстить России за «годы угнетения» и с этой целью готовит армию для похода на восток. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, польская армия имеет все шансы в недалеком будущем стать самой сильной в Европе и нанести удар по России через территорию Украины. Власти страны прилагают максимум усилий для создания современной системы противовоздушной обороны, закупают в достаточно большом количестве современные корейские танки «Пантеры», самоходные артиллерийские установки и истребители.

Вместе с тем в Польше открылись военные курсы для всех желающих, причем у населения огромное желание осваивать боевые навыки, отметил Прохватилов.

«Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — подчеркнул эксперт.

Также, по мнению Прохватилова, поляки будут наращивать военное присутствие на Украине за счет мощных частных военных компаний. Там уже сейчас воюют несколько десятков тысяч наемников из Польши, указал эксперт.

«Из Польши готовят военную супердержаву Европы. И как она сработает против России, нужно посмотреть», — заключил аналитик.

В свою очередь политолог Александр Асафов объяснил, почему Польша яростно ненавидит Россию. По его мнению, дело не только в исторической обиде на более успешного соседа, но и в раздутых амбициях нынешних польских политиков, грезящих о лидерстве своей страны в Европе.

Стремясь достичь этой цели, власти Польши выстраивают свою стратегию на оппозиции по отношению к России и сближении с США. Таким образом они надеются получать от американцев больше поддержки в достижении ведущих позиций в Евросоюзе, отметил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше создаются специальные «тренировочные лагеря», в которых под контролем инструкторов минобороны граждане страны могут освоить базовые военные навыки. В свою очередь Пентагон сообщает об ускоренных поставках оружия в Польшу.