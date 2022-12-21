То пусто, то густо: SHAMAN объяснил упавший спрос на услуги звезд

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 44

Певец SHAMAN объяснил падение цен на услуги знаменитостей отсутствием спроса

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Артист сам переживал когда-то непростые времена и возвращался домой почти с пустым кошельком.

Отсутствие корпоративов и падение цен на услуги звезд объясняются одной причиной — их невостребованностью. В этом уверен российский певец SHAMAN, затронувший в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru тему кризиса, который сейчас переживают некоторые из его коллег. Их доходы, по примерным данным, упали на 20% и более.

«Значит спроса нет. Вообще профессия музыканта — это сегодня густо, завтра пусто. Это такая тема, которая всегда с нами, поэтому надо быть просто к этому готовым», — подчеркнул собеседник.

По его словам, даже в ресторанах заработки музыкантов далеко не стабильны. Не всегда они зависят и от дня недели — бывает такое, что в выходные дни артист может уйти после концерта в заведении с пустыми карманами. SHAMAN сам проходил эту школу и извлек из всего хороший урок.

«Когда я в ресторанах работал, можно было в какой-нибудь вторник или среду заработать столько, что никакая пятница–суббота не снилась. А можно в пятницу-субботу голяк словить. Тут как бы вообще не угадаешь, как говорится, где найдешь, где потеряешь», — отметил певец.

К слову, в начале ноября Ассоциация организаторов мероприятий сообщила изданию РБК о резком сокращении спроса на развлекательную программу с участием звезд. Бюджеты, по данным организации, на новогодние празднования урезали на 20%. Кроме того, многие крупные предприятия отказались от кооперативов-тысячников и ограничились офисным форматом празднования. Небольшой запрос остался на выездные мероприятия небольшим VIP-составом.

Посмотреть подробное интервью с SHAMAN можно на сайте 5-tv.ru. в разделе «Отличная жизнь».

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То пусто, то густо: SHAMAN объяснил упавший спрос на услуги звезд

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