На заводе «Москвич» озвучили стоимость нового российского кроссовера

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 88

Первые кроссоверы «Москвич» будут продавать в Москве почти за 2 миллиона рублей

На заводе «Москвич» озвучили стоимость нового российского кроссовера

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

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Машины будут доступны в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом.

Первый этап продажи отечественных автомобилей развернется в 11 дилерских центрах. Все они расположены в Москве. Об этом сообщила пресс-служба завода «Москвич» в своем Telegram-канале.

Минимальная стоимость кроссоверов составит 1,97 миллиона рублей. В дальнейшем их можно будет купить и в других городах.

«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России», — заявил директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Также новые «Москвичи» могут пополнить автопарки такси и каршеринга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что презентация обновленного отечественного автомобиля состоялась в ноябре 2022 года. Кроссовер «Москвич 3» оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра и шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Возродить производство «Москвичей» удалось после того, как французская компания Renault объявила об уходе с российского рынка, а завод был передан в собственность мэрии Москвы.

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