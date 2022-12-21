Стали известны место и время прощания с гитаристом группы «Танцы минус»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

Прощание с Антоном Хабибулиным состоится 23 декабря в зале Митинского крематория

Стали известны место и время прощания с гитаристом группы «Танцы минус»

Фото: Instagram* / antonkhabibulin

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Знаменитый музыкант скончался в реанимации одной из московских клиник 20 декабря.

Стало известно, где и когда состоится прощание с участником группы «Танцы минус» Антоном Хабибулиным. Информация об этом появилась на официальной странице музыкального коллектива во ВКонтакте.

Согласно публикации, проститься с гитаристом можно будет в 11:00 в пятницу 23 декабря в ритуальном зале Митинского крематория.

«Антон скончался вечером 20 декабря в Москве в больнице после операции», — добавили представители группы.

Музыкант скончался в реанимации одной из столичных клиник в возрасте 44 лет. Основатель группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун рассказал, что у гитариста обострилось хроническое заболевание поджелудочной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хабибулину накануне дважды вызывали скорую помощь из-за сильных болей в животе, однако в первый раз музыкант отказался от госпитализации. 19 декабря его доставили с больницу, где диагностировали острый панкреатит. На следующий день гитарист скончался.

 

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