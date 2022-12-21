Три килограмма бриллиантов: Распутина потратила миллион на новогодние костюмы

Уход западных брендов из России не помешал знаменитости принарядиться к празднику.

Дизайнер Аника Керимова помогла Маше Распутиной с нарядами для новогодней ночи, которые обошлись певице примерно в один миллион рублей. Об этом Керимова рассказала в интервью dni.ru.

«Маша — широкой души человек. Мы ей пошили несколько новых нарядов, в которых она сейчас появляется на шоу „Суперстар“. Все наряды — ручной работы, усыпаны кристаллами. Сколько килограммов камней ушло на новогодние наряды Маши? Думаю, килограмма три точно», — рассказала дизайнер.

Увидеть один из нарядов Распутиной можно будет уже в новогоднюю ночь — певица выступит в нем на «Голубом огоньке». По словам дизайнера, платье подчеркнет главное достоинство Распутиной — ее ноги.

«Маша была несколько раз на примерках, вносила некоторые коррективы. Мы с ней уже давно нашли общий язык», — отметила Аника.

Она не стала раскрывать стоимость костюмов для Распутиной, но, предположительно, они обошлись знаменитости более чем в один миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Распутиной назвал жизнь с ней наказанием свыше.