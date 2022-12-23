SHAMAN ответил на вопрос о стоимости своих корпоративов: «Выяснить легко»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 17

Гонорары SHAMAN достигли уровня заработка Полины Гагариной

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Исполнитель хитов «Я — русский» и «Встанем» возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в стране.

Российский певец SHAMAN, автор хитов «Я — русский» и «Встанем» ответил на вопрос о стоимости своих выступлений в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Известно, что знаменитость сейчас находится в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд. Конкурировать с ним за первое место может разве что Полина Гагарина.

«Что касается коммерческих вопросов, я ни с кем лично эти вопросы не обсуждаю. Если ко мне поступают такие вопросы, я всегда даю телефон своего концертного директора. Он находится в свободном доступе, абсолютно любой человек может хоть сейчас взять телефон, набрать и все выяснить. Вообще все», — заверил SHAMAN.

Впрочем, по неофициальным данным, обнародованным в ноябре «Российской газетой», выступление SHAMAN стоит 3,3 миллиона рублей. Столько же берет за свои концерты Полина Гагарина.

После них третью и четвертую строчки рейтинга занимают рэпер Баста и группа «Руки вверх». Цена их выступления — около трех миллионов рублей. Замыкает ТОП-5 музыкант Леонид Агутин, за корпоратив которого, предположительно, придется отдать около 2,4 миллиона.

Посмотреть полное интервью с SHAMAN можно на сайте 5-tv.ru в разделе «Отличная жизнь».

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