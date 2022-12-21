Ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

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Выплаты по случаю памятной даты также предусмотрены жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узницам нацистских концлагерей, вдовам защитников Отечества и «детям войны».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov ; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

В Петербурге ветераны и блокадники получат единовременную выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Соответствующий закон приняли местные депутаты.

Важную дату будут отмечать 18 января. По десять тысяч рублей выделят сразу нескольким категориям — ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей.

Вдовы защитников Отечества и «дети войны» получат по пять тысяч рублей.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
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