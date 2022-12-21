Ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

В Петербурге ветераны и блокадники получат единовременную выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Соответствующий закон приняли местные депутаты.

Важную дату будут отмечать 18 января. По десять тысяч рублей выделят сразу нескольким категориям — ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей.

Вдовы защитников Отечества и «дети войны» получат по пять тысяч рублей.