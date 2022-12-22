Приготовьте корзины для сбора урожая. Китайский совет дня на четверг, 22 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 22 декабря?

В четверг надо выходить в общество и воспринимать не только свет софитов, но и материальные проявления усердных трудов. День благоволит к сбору урожая — поэтому смело и решительно хватайте корзины и отправляйтесь на жатву.

Совет дня: именно на четверг запланируйте разговор с начальником о повышении зарплаты или улучшении условий труда. Энергии помогут добиться выгодного для вас результата.



Предостережение дня: не надо в четверг брать кредиты и начинать лечение. Допустимы только косметологические процедуры, но и их панируйте максимально тщательно, взвесив все риски.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.