«Сколько еще выезжать будет?» — Медведева возмутилась признанию в любви Милохина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Фигуристка Медведева возмутилась признанию в любви блогера Милохина

«Сколько еще выезжать будет?» — Медведева возмутилась признанию в любви Милохина

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Блогер оставил свою партнершу по ледовому шоу в разгар совместных репетиций. Но продолжает о ней вспоминать и испытывать, по его словам, теплые, нежные чувства.

Блогер и певец Даня Милохин продолжает тревожить фигуристку Евгению Медведеву. В недавнем клипе он не только оскорбительно обратился к федеральному каналу, в программе которого знаменитость должен был участвовать, но прервал сотрудничество, но и обратился к бывшей партнерше по льду с признанием в любви.

«Женька, я люблю тебя, и пусть ты меня не простила, но согласись, ты, я на льду — это было красиво», — спел Милохин и показал архивные кадры катания с фигуристкой.

Помимо поклонников клип посмотрела и Медведева. Но таких же нежных ответных чувств не испытала. Она обратилась к публике с вопросом — сколько еще Милохин будет цеплять ее и задевать.

«Интересно, а сколько еще „отдыхающий“ будет выезжать на этой истории?» — написала спортсменка в социальной сети.

К слову, ушел Милохин из ледового шоу внезапно. Медведева, тренеры и судьи — все были шокированы поступком блогера. После ухода он уехал отдыхать в Дубай в компании модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, объяснив поступок усталостью. Но Медведева, кажется, и вовсе не хочет слышать о знаменитости. Ей пришлось в срочном порядке искать нового партнера, проводить дни и ночи напролет на льду, чтобы выучить новые номера в сжатые сроки. Фигуристка настолько зла, что даже во время празднования дня рождения поместила лицо Милохина в центр дартса и с удовольствием закинула в него дротик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего на Даню Милохина возбудили административное дело в Оренбурге.

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