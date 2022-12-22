«У меня есть принципы и понятия»: Чеботина проговорилась о причине ссоры с Кокой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Люся Чеботина прекратила дружбу с Клавой Кокой из-за неудачных шуток подруги

«У меня есть принципы и понятия»: Чеботина проговорилась о причине ссоры с Кокой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистки много времени проводили вместе: работали, отдыхали. Вмиг все изменилось. У каждой своя версия произошедшего. Но заговорить первой о причине решила Чеботина.

Певица Люся Чеботина объяснила, почему она прекратила общение и дружбу с коллегой Клавой Кокой. Знаменитости со стороны казались лучшими подругами. Но, по словам исполнительницы хита «Солнце Монако», отношения начали портиться после свалившегося успеха.

«Уже тогда надо было задуматься о том, что к этому человеку стоит присмотреться. Я всегда ее поддерживала, радовалась ее машине, покупке квартиры, знала все это до того, как она об этом рассказывала. Радовалась, как будто это я купила», — рассказала Чеботина в интервью Youtube-шоу Fametime TV.

Вместе с тем, не почувствовав поддержку подруги, Чеботина и вовсе услышала из интервью Коки, что она находит общий язык всегда только с мужчинами, с представительницами прекрасного пола отношения у нее складываются не очень. Тем самым будто вычеркнув Чеботину из своей жизни, позабыв о дружбе. Такое откровение подругу, конечно, задело.

«Случилось то, после чего я не могу переступить через себя и свои принципы и общаться с этим человеком дальше. Для меня есть смешные шутки, а есть несмешные. Ей тогда казалось, что она удачно надо мной шутит, а я поняла, что нам дальше, видимо, не по пути. Я не воспринимала слова человека и не доверяла ей», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как музыкальный критик Сергей Соседов оценил творчество Клавы Коки.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.53
1.53 75.09
1.75
Все слишком серьезно: любовный гороскоп на 2023 год для Козерогов

Последние новости

7:31
Православный календарь на 2023 год
7:22
День очищения и позитива: что всем важно сделать в волшебную дату 22.12.2022
7:10
«У меня есть принципы и понятия»: Чеботина проговорилась о причине ссоры с Кокой
6:55
«Кормят только завтраками»: Ледяной дождь в Москве парализовал работу аэропортов
6:44
В Госдуме готовят новые меры защиты детей от опасности в интернете
6:40
«Мимоза» и «Хризантема»: новый взгляд на новогодний салат — пошаговый рецепт

Сейчас читают

Корреспондент URA.RU выяснил индекс «Оливье» в Луганске
"Брезгливость к женщинам": разведенного пьяницу Лепса сдали с потрохами
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году
Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023