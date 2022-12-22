Модель соскучилась по дочери и привычному образу жизни.

Вице-мисс России 2012, модель Алена Шишкова оказалась очень чувствительной и ранимой — на съемках телешоу одного из федеральных каналов у нее сдали нервы. Напряжение среди участников было слишком большим, поэтому Шишкова не смогла сдержать эмоций.

«Я очень хочу домой к дочке. Она заболела, и мне морально тяжело быть с ней на связи просто по телефону. Сложно ребенку объяснить, почему я не рядом», — рассказала модель.

Дочь Алиса родилась у Шишковой от союза с Тимати. После расставания ребенок остался с мамой.

Кроме тоски по маленькой дочке, 30-летнюю знаменитость очень подавляет атмосфера на шоу. С каждым выпуском она накаляется из-за конфликтов среди участников.

«Вообще я не конфликтный человек, мне очень тяжело. Я могла бы здесь и прыгать, и бегать, и делать все что угодно. Я старалась, как только могла, но здесь люди начинают переходить на личные претензии», — со слезами на глазах сказала Шишкова.

Ведущей проекта она призналась, что мечтает уйти домой и сделать массаж, а также смыть с лица тонну косметики, необходимой для съемок.

«Я устала от косметики. Серьезно. В жизни вообще не крашусь, а здесь с утра до вечера! Хочу сделать маску и спать с ней сутки. Накрыло? Да», — жаловалась Алена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с лицом Алены Шишковой после набора веса.