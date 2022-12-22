«Накрыло? Да!» — У Алены Шишковой случилась истерика на реалити-шоу

|
Рита Миронова
Рита Миронова 23

У модели Алены Шишковой произошел нервный срыв на съемках

«Накрыло? Да!» — У Алены Шишковой случилась истерика на реалити-шоу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Модель соскучилась по дочери и привычному образу жизни.

Вице-мисс России 2012, модель Алена Шишкова оказалась очень чувствительной и ранимой — на съемках телешоу одного из федеральных каналов у нее сдали нервы. Напряжение среди участников было слишком большим, поэтому Шишкова не смогла сдержать эмоций.

«Я очень хочу домой к дочке. Она заболела, и мне морально тяжело быть с ней на связи просто по телефону. Сложно ребенку объяснить, почему я не рядом», — рассказала модель.

Дочь Алиса родилась у Шишковой от союза с Тимати. После расставания ребенок остался с мамой.

Кроме тоски по маленькой дочке, 30-летнюю знаменитость очень подавляет атмосфера на шоу. С каждым выпуском она накаляется из-за конфликтов среди участников.

«Вообще я не конфликтный человек, мне очень тяжело. Я могла бы здесь и прыгать, и бегать, и делать все что угодно. Я старалась, как только могла, но здесь люди начинают переходить на личные претензии», — со слезами на глазах сказала Шишкова.

Ведущей проекта она призналась, что мечтает уйти домой и сделать массаж, а также смыть с лица тонну косметики, необходимой для съемок.

«Я устала от косметики. Серьезно. В жизни вообще не крашусь, а здесь с утра до вечера! Хочу сделать маску и спать с ней сутки. Накрыло? Да», — жаловалась Алена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с лицом Алены Шишковой после набора веса.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.53
1.53 75.09
1.75
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 декабря

Последние новости

10:29
Боятся? Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска
10:20
Автобус с детьми врезался в грузовик под Новосибирском
10:11
«Накрыло? Да!» — У Алены Шишковой случилась истерика на реалити-шоу
9:50
На земле и в воздухе: Т-72 и Су-25 уничтожили позиции ВСУ в зоне спецоперации
9:36
Не извлечь: Рогозин проведет остаток жизни с осколком в позвоночнике
9:30
Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках»

Сейчас читают

Корреспондент URA.RU выяснил индекс «Оливье» в Луганске
"Брезгливость к женщинам": разведенного пьяницу Лепса сдали с потрохами
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году
Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023