Коллективный Запад бьет тревогу из-за крепкой дружбы Москвы и Тегерана, которой даже санкции не помеха.

Американские СМИ бьют тревогу из-за того, что санкции не подкосили Россию и Иран — главных геополитических противников Запада. Англосаксы опасаются укрепления сотрудничества двух стран, которые совместными усилиями строят транспортный коридор и наращивают торговлю. РИА новости прокомментировало материал Bloomberg, в котором издание проводит анализ событий на рынке энергетики и логистики за последние шесть месяцев.

Согласно статье, транспортный коридор Москвы и Тегерана нанесет ощутимый удар по экономике Европейских стран, через которые проходили основные торговые маршруты. Логистическая цепочка будет тянуться из европейской части России в Индию, а далее в Китай. Планируемая длина пути составит всего три тысячи километров, но этого достаточно чтобы «отменить» Европу и выйти из-под давления Запада.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War предполагает, что в скором времени могут появиться и другие коридоры. Сотрудники компании рассматривают возможность строительства маршрутов через Дон, которые будут пролегать сквозь Мариуполь и уходить в Турцию.

Примечательно, что в Соединенных Штатах намерены помешать строительству логистической цепи. Если совместное строительство России и Ирана реализуется, товарооборот между двумя странами составит порядка 40 миллиардов долларов.

