Ужас и суматоха: какие болезни могут скрываться за паническими атаками

Расстройства ежегодно выявляются у шести миллионов населения Земли, чаще они происходят у женщин.

Состояния, похожие на панические атаки, могут быть признаком заболеваний. Об этом «Российской газете» рассказала психиатр Александра Павлова.

«Такая картина может наблюдаться при бронхиальной астме, сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертиреозе, феохромоцитоме, эпилепсии», — сказала медик.

Павлова отметила, что, как правило, подобные приступы не представляют опасности для здоровья. Они ежегодно выявляются у шести миллионов населения Земли. В частности, женщины ими страдают в два-четыре раза чаще, нежели мужчины.

По мнению врача, участившиеся обращения с симптомами тревожных расстройств могут быть связаны с пандемией и нестабильной мировой ситуацией. Признаками панической атаки являются внезапный дискомфорт, тревога, страх, длящиеся короткое время. Они сопровождаются мыслями о возможности сойти с ума, потере контроля за поведением, а также сильным страхом смерти.

Среди соматических симптомов выделяются боль в груди, головокружение, озноб, а иногда и тошнота со рвотой и другими малоприятными ощущениями. Чтобы точно определить наличие панических атак, необходимо проводить лабораторные исследования.

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