Мужчина слезам не верит: как слабому полу выжить среди сильного на работе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 29

Выносливость, сдержанность и работоспособность помогают женщине ужиться в мужском коллективе

Мужчина слезам не верит: как слабому полу выжить среди сильного на работе

Фото: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer

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Можно ли добиться расположения коллег сногсшибательной внешностью и кокетством?

Работать в мужском обществе — целая наука для женщин. В офисе ли, на производстве — везде нужная особая тактика, иначе можно просто не выжить в сильном коллективе. И не стоит рассчитывать на снисхождение как к женщине — в рабочей среде это не прокатывает. Издание Сибкрай.ru советует несколько приемов, которые стоит взять на заметку девушкам, собравшимся делать карьеру в мужском коллективе.

Не лезьте с советами

Дельный совет мужчина может принять в штыки — так уж задумала природа, чтобы они считали себя самыми умными во всем. Лучше принять это как данность и тихим сапом делать свою работу. А уж спросят — тогда и откроете рот. Но - никакой навязчивости, тактика - ваше все.

Кокетство оставьте для мужа

На работе ни к чему женские ужимки. Оставьте кокетство для дома, коллеги этого тоже не поймут. Здесь в цене ваши ресурсы и вклад в развитие компании. Завоевывайте уважение сильных коллег умом и трудолюбием, а не внешностью, даже если она сногсшибательна.

Слеза камень не точит

Свою сверхэмоциональность по возможности лучше как-то обуздать. Это главное слабое место многих женщин, но в офисе гоните слезы куда подальше. Мужчин, ориентированных на результат, не проймешь слабиной, а можно и вовсе разбудить в них зверя. Придете домой — ревите вдоволь, так, чтобы на утро сил на слезы не осталось.

Забудьте про душевные разговоры

Болтать о личном — тоже дурной тон. Ваши откровения никому не нужны, да и вам чужая боль ни к чему. Дистанцию простительно переходить крайне редко, если только рабочие отношения медленно и верно переросли в дружеские.  

Без скидки на пол

Выбрали работу в мужском коллективе — помните, вы наравне со всеми. Трудитесь над одним проектом, делаете одно дело — прекрасно. Спрос с вас такой же, как с остальных. А не готовы играть по общим правилам — лучше ищите другую работу.

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