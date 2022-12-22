Лучше не видеться: шеф-повар Ивлев не желает общаться с бывшей женой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 231

Шеф-повар Ивлев не общается с матерью своих детей после развода

Лучше не видеться: шеф-повар Ивлев не желает общаться с бывшей женой

Фото: Zhabrikov Vladimir / ТАСС

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Знаменитый ведущий женился во второй раз и погрузился в воспитание новорожденной дочери. Но как же его бывшая семья?

Ведущий кулинарных шоу Константин Ивлев раскрыл подробности взаимоотношений с первой женой Марией после развода. В интервью блогеру Настю Ивлеевой он признался, что разорвал все контакты с матерью своих детей.

С бывшей супругой шеф-повар развелся в 2020 году. Процесс был сложным, но звездная пара не стала делать свои разборки достоянием общественности. От первого брака у Ивлева осталось двое детей — взрослый сын Матвей и восьмилетняя дочь Мария.

«Сына я вообще поселил почти рядом с собой, подарил ему квартиру, а Маруся ко мне приезжает», — подчеркнул кулинар.

Однако, по словам телеведущего, после разрыва дружеских отношений у них с экс-супругой не сложилось. Ивлев рассказал, что не видится и не общается с Марией последние два года.

«Это был бы пипец. Здесь все зависит от того, как люди разошлись. Мы не можем найти точки соприкосновения вообще. Лучше нам не видеться», — объяснил шеф-повар.

Сейчас 48-летний Константин Ивлев состоит в счастливом браке с 30-летней моделью Валерией Куденковой. Вместе они воспитывают дочь Нику, которая появилась на свет в апреле 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Ивлева показала подросшую наследницу.

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