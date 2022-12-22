Обратили внимание: Песков рассказал о дресс-коде для журналистов пула

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Песков: речи о введении строгого дресс-кода для журналистов из пула не идет

Фото, видео: Вова Жабриков / ТАСС; 5-tv.ru

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На важных мероприятиях следует выглядеть соответствующе и не выделяться из толпы.

Каких-либо определенных правил для внешнего вида журналистов нет и вводить их не собираются. Однако сотрудники СМИ должны относиться ответственно к своему прикиду и как минимум выглядеть опрятно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения какого-то режима. Но нет речи о строгом дресс-коде», — объяснил представитель Кремля на ежедневном телефонном брифинге.

Ранее появилась информация, что от журналистов потребовали соблюдать правила о внешнем виде на мероприятиях в Кремле. Мужчинам, которые работают на кремлевских встречах, необходимо носить брюки, рубашки и пиджаки, желательно с галстуком. Цветовая палитра должна быть однотонной и не бросаться в глаза.

Женщинам рекомендовали надевать строгие платья или юбки. Однако платья без глубокого выреза, а длина юбок не выше колен. В том числе представительницы прекрасного пола могут носить костюмы, пиджаки и брюки. Яркие оттенки одежды допускаются, но в пределах разумного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин не будет обращаться к Федеральному собранию в этом году.

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