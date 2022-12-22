Конфеты и шампанское: ТОП-5 самых популярных новогодних подарков

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Рита Миронова
Рита Миронова 10

Россияне чаще всего дарят на Новый год конфеты и алкоголь

Конфеты и шампанское: ТОП-5 самых популярных новогодних подарков

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Что россияне чаще всего дарят друг другу и о чем мечтают на самом деле?

Новый год — период подарков, причем самых разнообразных. О том, что чаще всего россияне дарили друг другу, узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что наиболее популярными оказались «вкусные» подарки — это конфеты, спиртные напитки или деликатесы (25%). Причем женщины делают это чаще мужчин.

На втором месте — парфюмерия, косметика, бижутерия (19%). Далее в списке расположились сувениры, игрушки и деньги.

Эксперты отмечают, что результаты опроса говорят о большей заинтересованности женщин в процессе выбора подарков близким.

Также у россиян узнали, что бы они хотели получить на Новый год. На первом месте внимание близких людей (10%). На втором месте деньги (9%), на третьем — билеты на концерт или в театр, а также ужин в ресторане (8%).

Есть в списке желаний сограждан бытовые приборы, книги, подарочные сертификаты и парфюмерия.

Ранее 5-tv.ru писал, как подготовиться к Новому году и не разориться.

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