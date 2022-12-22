«Каждый раз поражаюсь»: Валюшкина обвинила бывшего мужа во вранье

Даже подписчики актрисы указали на несостыковку в рассказах, с которыми ее бывший муж выступает перед публикой.

Недавно в одной из программ на телеканале НТВ актер Александр Яцко поделился трогательной историей о том, как его домашняя любимица Чика стала мамой 11 щенков. Однако выяснилось, что многие факты он предпочел изменить, а настоящую (и известную всем) хозяйку и вовсе вычеркнул из рассказа.

Свое повествование Яцко начал с того, что некую собаку по кличке Чика ему «пришлось полюбить», потому что до нее он не питал особой симпатии к животным. Однако, когда Чика стала мамой, артисту пришлось стать собачьим акушером и ухаживать за выводком милых щенков.

«Я построил им специальный загон на даче… Когда щенки подросли, выложил в интернет их фотографии. Всех разобрали», — рассказывал публике Александр Яцко.

Однако актер предпочел не упоминать, что собака до самой смерти прожила с его бывшей женой — актрисой Еленой Валюшкиной. Она опубликовала в личном блоге реальную историю и застыдила экс-супруга за вранье.

«Меня мои подписчики, которые любили Чику и следили за ее разговорами, спрашивают, почему про Чику рассказывает какой-то мужчина. Это мой бывший муж… В начале нашей семейной жизни я узнала, что он не любит животных, что собаки и кошки должны бегать по улицам. Кот Тошка — это первая моя победа. Чика — вторая победа меня и моих детей. Обманом мы завели Чику. Мы просто подарили ему на день рождения. Я каждый раз поражаюсь маленькому и большому вранью этого человека», — цитирует актрису KP.RU.

Подписчики Валюшкиной действительно отлично помнят замечательную собаку и возмутились поведению Яцко в комментариях. Многие отметили, что некрасиво было как будто невзначай опустить имя хозяйки, которая ухаживала за Чикой и забрала ее к себе после развода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Валерия поделилась проблемами семейной жизни с Пригожиным.