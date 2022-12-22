«Идеальных ситуаций не бывает»: Путин подвел итоги года

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Владимир Путин считает, что Россия прошла этот год уверенно

«Идеальных ситуаций не бывает»: Путин подвел итоги года

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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По окончании заседания Госсовета Путин вышел ответить на вопросы журналистов.

Президент России Владимир Путин проводит пресс-подход к журналистам, на котором решил подвести итоги 2022 года для нашей страны. По его словам, Россия прошла год уверенно.

«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда хочется чего-то большего, но в целом, я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», — сказал Путин на пресс-конференции.

Пресс-подход проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

Примечательно, что глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и пообещал ребенку исполнить аж несколько желаний.

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«Идеальных ситуаций не бывает»: Путин подвел итоги года

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