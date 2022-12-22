По словам Путина, в России возможно повысить зарплаты с учетом доходов бюджета.

Президент России Владимир Путин проводит пресс-подход к журналистам, на котором решил подвести итоги 2022 года для нашей страны. Одним из главных вопросов глава страны выделил повышение зарплаты россиян.

«Мы должны решить главный вопрос, нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан, это совершенно очевидно. И с учетом инфляционных процессов, с учетом доходов бюджета мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении», — заявил президент.

До этого Путин обсудил скорейшее разрешение конфликта на Украине, экономическую ситуацию, цены на газ и нефть. Примечательно, что глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин подвел итоги года.