Я таким не занимаюсь: Ольга Серябкина подколола Семенович из-за имитации оргазма

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Иван Обухов
Иван Обухов 48

Ольга Серябкина откровенно рассказала о своём поведении в постели

Я таким не занимаюсь: Ольга Серябкина подколола Семенович из-за имитации оргазма

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бывшая солистка группы SEREBRО всегда отличалась нескромным поведением и сексуальными образами. Несмотря на замужество, певица до сих пор охотно отвечает на провокационные вопросы.

Ольга Серябкина входит в число самых сексуальных российских артисток. До замужества она активно снималась для мужских журналов и без стеснений делилась подробностями личной жизни. Однако после брака певица решила отказаться от образа развратной оторвы, но по-прежнему не прочь обсудить пикантные темы.

Во время записи подкаста «Ниче святого» Серябкину спросили, имитировала ли она оргазм в постели, чтобы угодить партнеру. В качестве примера ведущий Марк Андерсон отметил, что Анна Семенович не стесняясь изображала удовольствие.

Ольгу Серябкину рассмешила сложившаяся ситуация. Звезда отечественной эстрады ответила, что в отличие от других никогда не имитировала оргазм в постели.

«Ну, так это была Семенович, а Оленька Серябкина таким не занимается», — ответила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время беременности Ольга Серябкина продолжала заниматься творчеством. За день до родов она поделилась видео, где танцевала с огромным животом. Однако после рождения сына Луки певицу накрыла депрессия.

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