Путин ответил на вопрос «Известий» про потолок цен на газ

Владимир Путин сегодня подвел предварительные итоги года. Президент встретился в Кремле с журналистами. Это не был формат большой пресс-конференции. Тем не менее моим коллегам удалось получить комментарии по самым острым темам.

Большинство вопросов касалось специальной военной операции, в том числе — возможных поставок на Украину американских систем Patriot. Свой вопрос главе государства задал и наш обозреватель — Алексей Лазуренко.

Встреча с журналистами, которые освещают деятельность президента в течение всего года — давняя предновогодняя традиция Владимира Путина. Не стал изменять он ей и в этом непростом во всех смыслах году.

К журналистам президент выходит из зала, где только что закончился Госсовет. Говорили о молодежной политике. Подрастающее поколение России для президента вообще — особая гордость.

«Давайте сейчас посмотрим, как молодые люди сражаются. А как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне специальной военной операции? Как поддерживают наших бойцов? Да, все люди разные. Есть те, которые там сели в машину и по-тихому отъехали. Но в целом российская молодежь — повторяю еще раз — демонстрирует, и уверенно можно об этом сказать — чувства любви к Родине, желание бороться за нее», — заявил президент.

Это борьба, которую нам десятилетиями навязывал Запад. И вряд ли он успокоится. Что отчетливо видно в контексте украинского кризиса.

«Я бы предложил посмотреть на эту проблему „шырше и глыбже“. Разделяй и властвуй — еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике, поэтому наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались, пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить. Нельзя идти против воли той части народа, которая ощущает себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории традиций и против них тоже нельзя воевать, а против них развернули войну в 2014 году. Именно войну, ведь об этом шла речь, так что это такое, если с воздуха нанесении удара прямо по центру городов-миллионников?», — сказал Путин.

Во время государственного переворота 2014-го Вашингтон сделал ставку на украинских националистов. С их идеями в России знакомы очень хорошо.

«Полистайте странички истории, кто-то из депутатов еще царской Государственной думы сказал: „Хотите потерять Украину, присоедините к ней Галичину“. Вот так, в конечном итоге, получилось. Потому что люди этой части, они ведут себя очень агрессивно и фактически подавляют молчаливое большинство на остальной части. Начали подавлять русскую культуру, и русский язык, и наше духовное общество разобщать, причем совершенно варварскими способами. И все делают вид, что никто этого не замечает», — сказал Путин.

Более того — потакает геноциду. Сначала киевскому режиму поставляли советское оружие, оставшееся в странах Варшавского договора. Сегодня нацисты уничтожают мирное население Донбасса из техники западного образца. Зеленский съездил в Вашингтон, где ему пообещали подарить древнюю систему ПВО Patriot.

«Ну хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и Patriot, и там нужно будет тогда, что там вместо Patriot ставить. Нужно разрабатывать новые системы — это сложный и длительный процесс — все не так просто. Мы это учитываем, считаем все, что там появляется, и считаем, где и сколько на складах есть, и осталось, что они могут произвести, в какие сроки. Но разница между нами и теми, кто противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК, он если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется. А у нас она только растет», — сказал Путин.

При этом, ни о каком переходе экономики страны на военные рельсы речи не идет. России нужна стабильная финансовая система. Которая способна противостоять санкциям и уверенно развиваться. Ключевую роль в этом играет патриотизм бизнеса.

«Люди, которые живут в этой стране, они должны жить интересами страны, интересы страны заключаются в том, чтобы они работали эффективно, исправно платили налоги, но совсем необязательно у каждого иметь корабль. Корабль или где-то арестованные за границей, на Средиземном море замок какой-то, или в Лондоне, дело вот в чем, дело в том, что если человек тут живет и связывает жизнь свою, своих детей, своей семьи с этой страной — это одно дело, а если человек не связывает жизнь со своей страной», — сказал путин.

Те, для кого будущее России важно — видят, что инфляция в России в этом году будет на порядок ниже, чем в тех же странах Европы. Да и дефицит бюджета не превышает мировых значений. Чтобы оправдать политику санкций, на Западе придумали потолок цены на российскую нефть. Снова ничего не получилось. Мы интересуемся у президента: может быть, с голубым топливом будет иначе?

«Были приняты аналогичные решения по потолку цен на газ. А вот все-таки, каковы будут наши действия в этом контексте, насколько нам это угрожает и какова судьба северных потоков?», — спросил Алексей Лазуренко.

«Из той же оперы, как я понимаю, опять попытка административного регулирования цен ни к чему хорошему не приведет. Мы, конечно, внимательно следим за этим наблюдаем. И оставляем за собой право, если вся эта предлагаемая система будет развиваться в сторону административного регулирования, если будет это нарушать наши контракты, контракты „Газпрома“ со своими контрагентами — будет какое-то вмешательство в эти контракты, мы оставляем право подумать над тем, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», — сказал Путин.

Дошло ведь до государственного терроризма. Подрыв газопровода «Северный поток» не могли бы совершить фанатики-одиночки. Зато случившееся оказалось многим выгодно. Сегодня трубопроводный газ из России поступает в Европу только через Украину.

«То, что они нас называют агрессорами. Хотя сами агрессоры в отношении Донбасса. Мы противодействуем агрессии, а не наоборот. Деньги то берут. И ничего. Деньги не пахнут. Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину, вот тот и взорвал. На мой взгляд, это такое вот то, что они сейчас пытаются делать, это такой атавизм колониализма, они привыкли воровать, грабить другие страны», — сказал Путин.

России такой путь развития не подходит. На будущий год у страны большие планы по развитию инфраструктуры. Для этого нужны серьезные силы. Поэтому журналисты спрашивают: хватает ли президенту времени заниматься спортом. И вообще, как он встретит 2023-й?

«Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента. Поздравления. А что касается спорта, то да, я занимаюсь. Продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы, а я должен быть в работоспособном состоянии. Это такая очень правильная, хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии», — сказал президент.

Потому, что в будущем году терпение и силы нам всем еще очень сильно понадобятся.