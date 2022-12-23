Под Калугой скопились фуры с посылками

Новогодние заказы россиян застряли под Калугой.

Там находится огромный распределительный центр сразу нескольких компаний, которые доставляют товары, в том числе и из Китая.

На подъезде скопились сотни фур, которые пока не могут загрузиться.

«Кто-то говорит, компьютерный сбой, там что-то непонятное. Потихоньку двигаются, но ребята сутками стоят», — рассказал один из водителей.