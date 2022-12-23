Путин утвердил запрет на покупку газа по завышенным ценам

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«Газпром» поумерит аппетиты своих западных деловых партнеров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Владимир Путин запретил «Газпрому» покупать голубое топливо по завышенным ценам у немецких и австрийских деловых партнеров. Решение коснется газа, который добывают на Южно-Русском и Уренгойском месторождениях. А предельную цену для него вскоре должно утвердить российское правительство. По словам экспертов, это ответная мера на введение Западом ценового потолка на газ.

«Именно для этих компаний, где есть западный капитал, наше правительство устанавливает такой механизм, ну что ли, поражения в правах. То есть мы не будем покупать у них повыше определенной цены. То же самое, что делает Запад. Это наш симметричный ответ», — прокомментировал решение главы государства Андрей Листовский, генеральный директор Фонда энергетического развития.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему принятый ЕС потолок цен на газ приведет к взлету стоимости энергоносителей в Европе.

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