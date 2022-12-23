Работа довела: актер Яглыч превратился в грязного и обросшего мужика

Знаменитости пришлось столкнуться с алкогольной зависимостью и сложной ситуацией в семье.

Актер Владимир Яглыч резко изменился до неузнаваемости. В обросшем и грязном мужчине не сразу узнали знаменитость. Издание dni.ru раскрыло, что на самом деле случилось с российским артистом и показало его фотографии.

Оказывается, звезда экранов принимает участие в съемках нового сериала. Яглыч в картине исполнил роль оперуполномоченного подмосковного ОВД, который страдает от алкогольной зависимости и живет в неблагополучной семье. На работе он предпочитает делегировать. Однако неожиданно его жизнь меняется: он становится настоящим супергероем в борьбе за справедливость, берется за самые опасные дела и рискует жизнью.

«Будем удивлять зрителя хорошим кино. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому публика будет верить», - прокомментировал свою работу артист.

Гримеры проекта постарались на славу: первые съемочные дни актер выглядел так, что его по ошибке можно было выгнать со съемочной площадки. Внешний вид Яглыча говорил не только о том, что он запустил бороду, но и всю свою жизнь. Сценаристы нуждались в подобном образе, чтобы после показать трансформацию личности героя.

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