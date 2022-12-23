США готовы уничтожить полмира для победы в третьей мировой войне

Только бдительные и знающие граждане, обладающие реальной свободой, могли бы остановить эгоизм и жестокость Штатов.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время церемонии представления бомбардировщика-невидимки B-21 Raider отметил, что собирается повысить способность США «сдерживать агрессию и сегодня, и в будущем». Издание EADaily опубликовало размышления подполковника ВВС США в отставке профессора истории Уильяма Астора о том, что Вашингтон принял слишком эгоистичную позицию.

По его мнению, американский мир почти обезумел. Известно, что прошлый девиз Стратегического авиационного командования, ранее контролирующего две ядерные триады США (бомбардировщики наземного базирования и межконтинентальные баллистические ракеты) был такой: «Мир — наша профессия».

Это ведомство обещало обеспечить мирное время посредством угрозы полного ядерного уничтожения всех американских врагов. Подобную политику профессор описал сюжетом из фильма, в котором присутствовала «военная комната» без боевых действий. Ее обитатели пристально следили за ядерным «Судным днем».

«К сожалению, этот фильм по прошествии более 60 лет все еще кажется устрашающе актуальным в мире, где нет Советского Союза, но, где угроза ядерной войны тем не менее становится все реальнее», — приводит издание слова Астора.

По мнению подполковника никакие бомбардировщики или межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения не приведут ни к чему хорошему. Ранее он работал в центре предупреждения о ракетном нападении ВВС в Шайенн-Маунтин. Там испытывали компьютеризированные военные игры, впоследствии они кончились взаимно гарантированным уничтожением.

Как отметил профессор, современный мир вполне может оказаться на пороге чудовищного прошлого, когда народ до безумия боялся ядерной войны. Поколение, выросшее в культуре массового уничтожения, уже не воспринимает это движение трезво. При этом почти невозможно изменить устоявшуюся систему, ведь ее избранные представители и есть часть того самого военно-промышленного комплекса. Они готовы уничтожить большую часть жизни на планете, чтобы выиграть третью мировую войну.

«Только бдительные и знающие граждане, обладающие реальной свободой, могли бы остановить это, действуя на благо человечества. Но сделаем ли мы это когда-нибудь?» — не понимает Астор.

Ранее 5-tv.ru сообщал прогноз эксперта о точном времени уничтожения США.