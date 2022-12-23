«Нужно сохранять коммуникацию»: глава Евросовета Мишель о связях с Путиным

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал сохранить контакт с президентом России

«Нужно сохранять коммуникацию»: глава Евросовета Мишель о связях с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard

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Несмотря на то, что еврочиновник уже несколько месяцев не общался с российским президентом, их контакт остается в силе.

Глава Евросовета Шарль Мишель сделал заявление о том, что поддерживать отношения с президентом России Владимиром Путиными очень важно. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с ним», — говорит Мишель.

Также он добавил, что другие европейские лидеры — канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон — в постоянном контакте с российским президентом.

По мнению главы Евросовета, канал коммуникации с Владимиром Путиным поможет, как минимум, управлять гуманитарной ситуацией и представлять свою позицию в данном вопросе.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет расценено Россией как конфронтационный шаг. Он также напомнил, что архитектура безопасности и стабильности Европы должна гарантировать то же самое для РФ, Украины и других республик СНГ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как французы похвалили своего президента Макрона за его высказывание о России.

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