Французы похвалили своего президента Макрона за его высказывание о России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Жители Франции поддержали заявление Эммануэля Макрона о членстве Украины в НАТО

Французы похвалили своего президента Макрона за его высказывание о России

Фото: www.globallookpress.com / Li Ming

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Ранее лидер Пятой республики заявил, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по отношению к России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет расценено Россией как конфронтационный шаг. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали его идею.

«Ого! Самокритика! Наконец-то Макрон признал, что после всего произошедшего между Россией и Западом только китайцы и турки остаются приемлемыми для россиян партнерами для переговоров», — заключил другой читатель.

Другой участник дискуссии вопросил, почему президент Франции не сказал этого год назад. Ведь, таким образом, можно было бы уговорить других лидеров Запада дать обещание не расширять НАТО на Украину и избавить весь мир от конфликта.

«К сожалению, США не будут спрашивать и слушать Макрона, поэтому если они захотят, то Украина вступит в НАТО», — решил один француз.

Кстати, Макрон в своем заявлении напомнил, что архитектура безопасности и стабильности Европы должна гарантировать то же самое для РФ, Украины и других республик СНГ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять по телефону своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

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