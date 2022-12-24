Кубанские ученые изобрели передовой материал для операций на женской груди

А теперь расскажем о передовой разработке кубанских ученых. В медицинском университете Краснодара научились получать уникальный материал — бесклеточный дермальный матрикс. Он жизненно необходим женщинам, пережившим рак груди и операцию по удалению молочных желез.

По качеству матрикс не уступает зарубежным аналогам. При этом он значительно дешевле. Корреспондент «Известий» Анна Воропай побывала в университетской лаборатории и поговорила с учеными.

После операции Вера так и не научилась с улыбкой смотреть на себя в зеркало. Последствия заметно под любой одеждой. Диагноз рак молочной железы ей поставили два с половиной года назад. Тогда хирургам пришлось действовать радикально.

«Тяжело осознавать свою неполноценность. Это для женщины очень важный орган. Я очень люблю море. А теперь, чтобы поехать на море, нужно покупать все специальное», — рассказала Вера Зубова.

Запаянные в стерильные пакеты белые полоски — шанс для пациенток выглядеть как раньше. Разработка Кубанского медуниверситета — ацеллюлярный дермальный матрикс. Без него не обойтись, если вместе с опухолью пришлось удалить еще и окружающие ткани.

«При удалении молочных желез самому импланту не за что закрепиться — ничего нет. Поэтому используется матрикс», — рассказала лаборант-исследователь Кубанского медицинского университета Александра Фоменко.

Так он выглядит без упаковки — мягкий, но прочный и эластичный. Состав полностью натуральный. За основу ученые взяли клетки свиньи.

«Дерма свиньи, полностью обесклетченная, которая не несет никакого чужеродного генетического материала, Следовательно, не будет никакого отторжения», — рассказала о свойствах материала младший научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории Кубанского медуниверситета Алевтина Асакина.

В лаборатории из нее полностью удаляют чужеродную ДНК. Остается один коллагеновый каркас, который почти ничем не отличается от человеческого. Поэтому легко и быстро обрастает собственными клетками. Кроме высокой совместимости, преимущества российского матрикса — цена. Она в десять раз ниже импортных аналогов.

«Его (западного аналога — Прим. ред.) приблизительная стоимость, если мы говорим о размерах 10 на 15, где-то около 100 тысяч рублей. Наш разработанный матрикс — до десяти тысяч рублей», — сообщила заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией Кубанского медуниверситета Карина Мелконян.

Разработка кубанских ученых заинтересовать может и тех, кому просто хочется размер побольше. С матриксом силиконовый имплант должен стать незаметнее. Без него под кожей могут выступать контуры, а искусственная вставка будет ощущаться при прикосновении.

Разработчики ожидают, что с коллагеновым матриксом хирургам станет проще использовать весь модельный ряд имплантов — от самых незаметных до гигантских. Вставить этот, например, непросто, если пациентки не хватает своей ткани. Матрикс должен ее заменить.

Российский матрикс уже прошел доклинические испытания в лаборатории. Теперь нужны клинические — они дороже и длятся дольше. До того как разработка кубанских ученых попадет на стол пластическим хирургам, может пройти от трех до пяти лет.