Кэмерон Диас вернулась в кино после восьмилетнего перерыва
Голливудская актриса перестала сниматься четыре года назад из-за рождения ребенка. Однако после празднования 50-летия решила вернуться в строй.
Фото: www.globallookpress.com / Lisa O'Connor; 5-tv.ru
Восемь лет без кино позади — улыбчивая блондинка Кэмерон Диас вновь появилась на съемочной площадке. «Возвращение в бой» — так называется комедия, где она сыграет с Джейми Фоксом.
Детали сюжета держатся в секрете. Известно только, что съемки проходят на берегах Темзы, рядом постоянно дежурит машина скорой помощи.
Четыре года назад актриса стала мамой и заявила журналистам, что не готова оставить малышку ради съемок. Теперь ребенок подрос, и 50-летняя Диас, видимо, решила тряхнуть стариной.
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