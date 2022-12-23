Кэмерон Диас вернулась в кино после восьмилетнего перерыва

Восемь лет без кино позади — улыбчивая блондинка Кэмерон Диас вновь появилась на съемочной площадке. «Возвращение в бой» — так называется комедия, где она сыграет с Джейми Фоксом.

Детали сюжета держатся в секрете. Известно только, что съемки проходят на берегах Темзы, рядом постоянно дежурит машина скорой помощи.

Четыре года назад актриса стала мамой и заявила журналистам, что не готова оставить малышку ради съемок. Теперь ребенок подрос, и 50-летняя Диас, видимо, решила тряхнуть стариной.