Четыре человека погибли при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове

Четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в Кемерове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Подробности происшествия уточняются.

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове увеличилось до семи

По информации агентства, частный дом престарелых продолжает гореть. Трагедия произошла на Таврической улице.

«Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы», — цитирует ТАСС слова источника.

ОБНОВЛЕНИЕ 23:55

В скорой помощи сообщили агентству, что число погибших увеличилось до шести человек. Дом престарелых работал нелегально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионеры сначала чуть не сгорели в доме престарелых под Москвой, а потом чуть не замерзли насмерть.