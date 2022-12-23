Четыре человека погибли при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 30

Известно, что еще двое пострадали.

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове

Фото: www.globallookpress.com / Денис Бочаров

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Четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в Кемерове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Подробности происшествия уточняются.

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове увеличилось до семи

По информации агентства, частный дом престарелых продолжает гореть. Трагедия произошла на Таврической улице.

«Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы», — цитирует ТАСС слова источника.

ОБНОВЛЕНИЕ 23:55

В скорой помощи сообщили агентству, что число погибших увеличилось до шести человек. Дом престарелых работал нелегально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионеры сначала чуть не сгорели в доме престарелых под Москвой, а потом чуть не замерзли насмерть.

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