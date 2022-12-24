Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове увеличилось до семи

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых в Кемерове увеличилось до семи человек. Еще двое числятся пострадавшими. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Трагедия произошла на Таврической улице. Экстренные службы пытаются разобраться, что за частный дом престарелых горел. Судя по всему, учреждение функционировало нелегально.

Сколько человек было внутри, когда начался пожар, неизвестно. Горело двухэтажное здание из бревен, обшитое пенопластом. К тушению привлекались: 80 человек и 28 единиц техники.

Несколькими минутами ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате пожара в Кемерове составляло четыре человека.