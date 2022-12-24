Число погибших при пожаре в приюте в Кемерове увеличилось

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 65

СК сообщил, что из-за пожара в нелегальном приюте в Кемерово погибли 22 человека

Число погибших при пожаре в приюте в Кемерове увеличилось

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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При разборе завалов были обнаружены еще два тела.

Следственный комитет России сообщил, что на месте пожара в нелегальном приюте в Кемерово были обнаружены тела 22 погибших. Известно, что шестеро человек пострадали.

СК сообщает, что приют на Таврической улице работал нелегально около трех лет. Известно, что жители ночлежки жаловались владельцу на неполадки с котлом отопления, но тот никаких мер не принял.

Следователи допросили пастора евангельской церкви Андрея Смирнова, который обустроил в частном доме приют. В СК отмечают, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказал все подробности о трагедии в Кемерово.

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