Новикова рассказала о последней встрече с Пономаренко: «Даже не узнала его»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 387

Клара Новикова сообщила, что уже летом не узнавала больного раком Пономаренко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Server Amzayev; 5-tv.ru

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Артисты виделись несколько месяцев назад на съемках «Юморины».

Юмориста Александра Пономаренко уже минувшим летом было не узнать из-за сжигающей его болезни. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказала юмористка Клара Новикова.

«Сашу последний раз я видела в конце лета на съемках „Юморины“. Он выглядел плохо, я знала, что он болеет… Увидев его, обняла, и он так обрадовался. Хотя в первые секунды я даже его не узнала», — поделилась народная артистка РФ.

Она добавила, что друзья и коллеги Пономаренко понимали, что его болезнь неизлечима, и он медленно умирает, но, как могли, поддерживали его и помогали бороться с недугом.

«Я знала, что наши ребята помогали, играли концерты, собирали деньги на лечение. И планировали играть еще один концерт. Теперь уже и не надо. Теперь уже будем играть в память Саши», — сказала Новикова.

О смерти Александра Пономаренко сообщил телеведущий Андрей Малахов. Известно, что юморист боролся с раком желудка четвертой стадии. Еще в начале декабря его брат-близнец Валерий обращался за помощью к поклонникам — денег на лечение в семье не хватало, а положение артиста ухудшалось.

Ранее заслуженный артист РФ Николай Бандурин сообщил 5-tv.ru, что похороны Александра Пономаренко должны состояться в его родном Новочеркасске.

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