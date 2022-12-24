В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме престарелых в Кемерове

Сигнал о возгорании поступил пожарным слишком поздно, когда здание уже почти сгорело.

Причиной пожара в доме престарелых в Кемерово, где погибли 22 человека, могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Об этом в эфире федерального телеканала заявил замглавы МЧС России, главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Он добавил, что первоначальная версия причины возгорания из-за неисправности печного отопления маловероятна. Также, по словам Супруновского, сигнал о пожаре поступил спасателям слишком поздно — к их приезду здание уже было полностью охвачено огнем.

Окончательные выводы, отметил замглавы МЧС, будут сделаны по завершении работ на месте происшествия надзорных органов и Следственного комитета.

По последней информации СК, на месте пожара в кемеровском доме престарелых обнаружены тела 22 погибших. Следователи выяснили, что приют на Таврической улице нелегально работал около трех лет. Его обитатели жаловались владельцу на неполадки с котлом отопления, однако тот никаких мер не принял.

Также стало известно, что организатор приюта пастор евангельской церкви Андрей Смирнов оказывал услуги без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании Смирнову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара в доме престарелых в Кемерово.