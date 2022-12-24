«Марионетка дерзит»: американцы ответили на шутку Зеленского про Patriot

Граждан США возмутила наглость лидера Украины, с которой он вымогает оружие у Байдена.

Американские пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у главы Белого дома Джо Байдена больше систем ПВО Patriot. Свои комментарии они оставили под сообщением на странице американской администрации в соцсети.

Недовольство граждан США вызвали слова Зеленского на пресс-конференции в Вашингтоне. В ответ на вопрос журналиста, что случится, когда Киев получит Patriot, украинский лидер заявил, «что отправит очередной сигнал» Байдену для получения еще большего количества комплексов.

«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?»;

«Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл, придурок?» — не стесняются в выражениях американцы.

Один из пользователей, комментируя заявление Зеленского, написал, что «марионетка снова дерзит». Другие призвали перестать поставлять оружие Киеву, а один и вовсе предложил посадить в тюрьму Зеленского вместе с Байденом.

Ранее The Washington Post написала, что Зеленский во время своего визита в США пытался убедить Байдена и членов Конгресса в способности Киева победить в противостоянии с Москвой. В статье говорится, что лидер Незалежной прибыл в Вашингтон, чтобы повлиять на «скептически настроенных законодателей и других американцев» на пороге «долгих боев зимой». При этом неспособность «дать отпор» российскому президенту Владимиру Путину заставляет США и их союзников нервничать, они видят будущее угрожающим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обозреватель издания The American Conservative Деклан Лири сравнил выпрашивающего у США помощь Зеленского с библейским царем Иродом.