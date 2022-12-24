В США заявили о попытках Зеленского убедить Конгресс в победе Киева над РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 42

Washington Post: Зеленский пытался убедить конгрессменов в возможности победы над Россией

В США заявили о попытках Зеленского убедить Конгресс в победе Киева над РФ

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины заявил, что денежная помощь Штатов — не благотворительность, а «инвестиции в глобальную безопасность».

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США пытался убедить американского коллегу Джо Байдена и членов Конгресса в способности Киева победить в противостоянии с Москвой. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) в материале от 22 декабря. По данным авторов издания, лидер Незалежной прибыл в Вашингтон, чтобы повлиять на «скептически настроенных законодателей и других американцев» на пороге «долгих боев зимой».

Как отмечается в статье, неспособность «дать отпор» российскому лидеру Владимиру Путину заставляет США и их союзников нервничать, они видят будущее угрожающим. При этом Зеленский настаивает, что именно поддержка Штатов может изменить перспективы. Он заявил, что деньги американцев, потраченные на Киев — это не благотворительность, а «инвестиции в глобальную безопасность».

Авторы материала WP подчеркнули, что Зеленский в качестве аргумента в пользу наращивания финансирования Украины использовал установку, мол, его страна находится на передовой в борьбе с Россией. И неопределенность в вопросе помощи со стороны США может подорвать якобы выгодные позиции.

«Зеленский призвал к большей американской помощи, указав, что конфликт на Украине превращается в мрачное состязание в экономической и военной выносливости», — сказано в статье.

Тем временем издание The New York Times сообщило, что США не предоставят Зеленскому боевые танки, истребители и высокоточные ракеты большой дальности, которые он так просил. В одном из материалов WP отмечалось, что у Байдена и Зеленского разные представления о нуждах Киева.

Ранее 5-tv.ru разбирался, почему президент Украины прилетел в США именно сейчас.

Тема:
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