Сыграет второстепенную роль: Зеленского сравнили с библейским Иродом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 142

Автор The American Conservative сравнил Зеленского с древнеримским царем Ирод

Сыграет второстепенную роль: Зеленского сравнили с библейским Иродом

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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Украинский лидер продолжает путешествовать по миру в поисках средств и финансовой помощи.

С библейским царем Иродом сравнили президента Украины Владимира Зеленского из-за его визита в Вашингтон, который он осуществил, чтобы получить очередной пакет помощи. Подобную аналогию провел обозреватель издания The American Conservative Деклан Лири.

По мнению журналиста, желание получать больше помощи от США напоминает то, как царь Ирод отправился в Рим, чтобы получить титул «избранного» царя Иудеи и средства для войны с парфянами.

«Окруженный с обеих сторон Антонием и Октавианом — двумя самыми могущественными людьми во всей истории Рима», — написал публицист.

Затем, как напомнили в материале, Ирод направился на пир к Антонию, начал долгий поход, а через 12 лет Римской республики не стало.

Лири считает, что Ирод является второстепенным персонажем, как и Зеленский, о чем будет сказано в американских книгах по истории. Причем историю нельзя рассказать без лидера Штатов.

Автор статьи рекомендует Вашингтону пересмотреть приоритеты, чтобы помощь киевскому режиму не закончилась для мира необратимыми последствиями. Ирод, как указывает Лири, первым искал смерти Христа, но стремительно промелькнул и исчез из Евангелия, хотя и сыграл свою историческую роль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Байден и Зеленский не могут понять друг друга.

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Сыграет второстепенную роль: Зеленского сравнили с библейским Иродом

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