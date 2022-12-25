🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 декабря. Растущая Луна в Водолее предвещает начало чудесного периода для многих представителей зодиакального круга. Настало время суетиться изо всех сил, вырваться из-за кулис и блистать на главной сцене. Только не забывайте на пике славы про верных товарищей и снисхождении к завистникам.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Дни вашего пребывания за кулисами уходят в прошлое, Овны. В этот период ваше место — главная сцена. Сбрасывайте мантию-невидимку и начинайте сиять. Позвольте себе быть признанным за ваш вклад. Но на пике славы не забывайте о друзьях и коллегах, которые переживали и боролись за вас. Помните, что искренне радующиеся за вас люди — самые верные сторонники.

Космический совет: до сих пор вы предпочитали оставаться за кулисами, но сейчас пора ворваться на сцену.

♉ Телец

Вы в настроении устроить сегодня маленький кулинарный батлл. Не с кем соревноваться? Просто устройте фестиваль пирогов, пирожных, буженины и тарталеток. Это ваш шанс собрать свою семью вместе и поделиться новогодним настроением. Кто не успел купить подарки, может, стоит что-то сделать своими руками?

Космический совет: праздник начинается!

♊ Близнецы

Если бы от вас потребовали озаглавить текущую главу вашей жизни, вы бы назвали ее «Поиск серебряных нитей». Для Близнецов начинается период исполнения желаний и бесконечных возможностей. В конце туннеля есть свет и он исходит от очень приятного источника. Так что продолжайте двигаться вперед. Можете даже перейти на пружинистый шаг или припрыжку.

Космический совет: можете не верить в чудеса, но они все равно с вами произойдут.

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♋ Рак

Вы попали в самый эпицентр перемен, поэтому рискуете потерять цель из-за ощущения, весь мир перевернулся с ног на голову. Пусть мы не всегда можем в желаемой степени влиять на внешний мир, но внутренний находится в нашей власти. Так что сделайте паузу, несколько раз вдохните поглубже и восстановите внутреннее равновесие.

Космический совет: не дайте предновогодней суете выбить вас из колеи.

♌ Лев

У всех нас есть особое место, в которое мы путешествуем мысленным взором. Место, которое пробуждает внутреннего ребенка и заставляет нас чувствовать себя любимыми и защищенными. И это то место, куда звезды призывают вас отправиться, Львы, чтобы найти недостающую частичку себя. Если неподалеку есть любимый парк и немного времени, отправляйтесь сегодня туда, чтобы спокойно обо всем поразмыслить.

Космический совет: восстановите равновесие и верните утраченную частичку себя.

♍ Дева

Для вас завершающийся год был сумасшедшим, Девы. Сегодня звезды призывают вас посмотреть в зеркало заднего вида и оценить свой прогресс. Найдите минутку, чтобы разобраться, какие методы сработали, а какие нет. Иначе придется повторять одни и те же ошибки. В первую очередь это касается отношений с людьми и возникавших конфликтов. Возможно, что-то лучше оставить в прошлом.

Космический совет: пришло время подвести итоги.

♎ Весы

Для Весов наступило время блаженства и экстаза. Вы окружены людьми, которые вас любят и гордятся вашими успехами. Найдите минутку, чтобы поблагодарить таинственные силы за это. А еще звезды хотят, чтобы вы запомнили: с этого момента будет становиться только лучше. Поэтому продолжайте сеять хорошее, ведь сила творить чудеса всегда была внутри вас.

Космический совет: начинается лучший период вашей жизни.

♏ Скорпион

Вы только начали набирать обороты. Не все идет по вашему плану, в последнее время были некоторые потери, но звезды видят ваш усердный труд и желание использовать все имеющиеся возможности. Совсем скоро у вас получится выкарабкаться и даже совершить некоторые прорывы. Поэтому хватит грустить, начинайте заряжаться новогодним настроением. В праздники у вас есть высокие шансы встретиться с влиятельными людьми.

Космический совет: пришло время суетиться изо всех сил!

♐ Стрелец

Вы побывали в аду и вернулись обратно, Стрельцы! Вы все еще не оправились от всей боли и страданий, но уже сделали немало. Звезды показывают, что худшее позади. Вам только осталось приготовиться начать все сначала. Вселенная полностью вас поддерживает, так что поверьте в возможность чуда и создайте лучшую версию вашей жизни.

Космический совет: дальше будет лучше, звезды обещают!

♑ Козерог

Козероги, звезды советуют сегодня обращать внимание на то, чему вы говорите «да». Что-то идет не так. Изучите вопрос, кто или что руководит вами? Как бы сложно это ни было, сделайте выбор, скажите «нет» и отпустите чувство вины, которое вы привязали к ситуации. Ничто не освободит вас так, как если бы вы стояли в своей правде.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу и измените ситуацию.

♒ Водолей

Что, если мы перестанем играть в перетягивание каната со Вселенной? Что, если бы мы позволили тому, что отвечает нашим наилучшим интересам, войти в нашу жизнь так, как это задумано? Сегодня вы должны избавиться от всех попыток сопротивления, Водолеи. Вы находитесь там, где вам положено быть, и это прекрасное место!

Космический совет: хватит бить руками по воде, просто плывите по течению.

♊ Рыбы

Как бы болезненно это ни звучало, страдания — неотъемлемая часть жизни. Все проходят через свои собственные испытания и невзгоды, даже если лица некоторых всегда кажутся счастливыми. Звезды хотят, чтобы сегодня вы были добрее. Не судите человека перед вами, любите и принимайте его таким, какой он есть. Проявите к нему отношения, которое хотите к себе. Все, что вы сегодня отдадите миру, вернется к вам в трехкратном объеме.

Космический совет: сегодня от вас потребуется немного доброты и много сострадания.

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